22 Ekim Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

22 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ekim Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2737175

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 22/10/2020 01:00:00 - 22/10/2020 02:31:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737176

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ÇELEBİ sk bölgelerinde 22/10/2020 02:30:00 - 22/10/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738216

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk bölgelerinde 22/10/2020 04:00:00 - 22/10/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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