22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
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22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı / İSMET CEP - Haberler | Güncel

22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu Bilecik il genelinde yürütülen "Çilek üretimini geliştirme" projesi kapsamında binlerce çilek fidesi toprakla buluştu.

22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu

BİLECİK - Bilecik il genelinde yürütülen "Çilek üretimini geliştirme" projesi kapsamında binlerce çilek fidesi toprakla buluştu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Çilek üretimini geliştirme" projesi kapsamında İl Özel İdaresince yüzde 50 hibe destekli temin edilen 'Albion yediveren çilek' fidesinin üreticilere dağıtımı gerçekleştirildi. Bozüyük'te 4.5 dekar alanda toplam 6 üreticiye 22 bin 500 adet çilek fidesi dağıtımı yapıldı. Vali Bilal Şentürk'ün katılımıyla gerçekleşen çilek dikim uygulaması ise ilçeye bağlı Dodurga beldesinde Mustafa Uyar isimli üreticinin tarlasında yapıldı. Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk ile birlikte Kaymakam Hasan Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Aksu tarafından çilek fidelerinin dikimi yapıldı. Fide dikiminin ardından açıklamalarda bulunan Vali Bilal Şentürk, proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Bilal Şentürk yaptığı açıklamada "Bilecik yöresi dört bölgede toprağı olan çok verimli bir bölgeye sahip. Ürün çeşitliliğimizde ziyadesiyle fazla. Amacımız bu verimli bölgede tarımsal faaliyetlerimizi mitimal ölçekte kaliteli, nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini yoğunlaştırarak vatandaşımızın gelir seviyesini arttırmaktır. Bu kapsamda bu sene de ilimizde çilek üretiminin geliştirilmesi projesini uyguluyoruz. İlk aşamada 140 bin fide ile 28 dönüm alanda örnek bahçe tesis ederek çilekçiliğin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bugün de Dodurga'dayız. Bugün çilek fidesi dikimini tamamlamış olacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte de üreticilerimizin de sahiplenmesiyle farklı ürünler üzerine yoğunlaşacağız. Büyük merkezlere yakın olduğumuzdan dolayı pazar sorunu yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Burada üretilen her ürün zaten kalitesiyle kendisini gösterecektir. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" dedi.

22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET CEP

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