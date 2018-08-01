Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, düzenlenecek 22. Akdağ Kültür ve Sanat Etkinlikleri şenliklerine tüm vatandaşları davet etti.

Özbalcı, yaptığı açıklamada, bu yıl 16-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şenliklerde eğlenceli bir haftanın yaşanacağını ifade etti.

Ladik denilince akla ilk yemyeşil manzara, buz gibi sular ve tertemiz hava geldiğini dile getiren Özbalcı, şunları kaydetti:

"Böylesi eşsiz güzelliklere sahip ilçemizi, sadece doğası ile değil, turistlik ve kültürel değerleriyle de tanıtmak gerekir. Bizlerde belediye olarak bu doğrultu da hareket ederek, geleneksel şenliğimizi zenginleştirip, içerisine ata sporumuza da kattık. Biz sadece sönmüş bir geleneği alevlendirip 'pehlivanlar diyarı' olarak anılan ilçemizde güreş sporunu tekrardan canlandırdık. Nasip olursa, geçen sene izlediğimiz kıran kırana mücadeleleri bu yılda izleyeceğiz."

Şenlikler hakkında bilgi veren Özbalcı da, "Şenliklerimizin birinci gününde Kırkpınar'ın rüzgarını hissedecek, ikinci gününde ise erkekliğe ilk adımını atmış yavrularımızın sevinçlerine ortak olacağız. İkinci günün akşamında ise popüler sanatçılar ile halkımıza doyasıya keyifli bir akşam geçirmeleri için konser etkinliği düzenledik. Güreşseverleri ve eğlencelerimize eşlik edecek tüm vatandaşlarımızı Ladik'e bekliyorum." diye konuştu.