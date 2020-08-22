22 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:50 Thor: Karanlık Dünya 00:55 Kardeş Payı 02:05 Kanatsız Kuşlar 05:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:00 Moana 10:00 Gençliğim Eyvah 10:00 Hercai 13:00 Gün Ortası 13:00 Marslı 14:00 Beni Bırakma 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 15:55 Şans Kapıyı Çalınca 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Moana 20:00 Bal Kaymak 21:55 Pers Prensi: Zamanın Kumları 22:00 Marslı Kaynak: InterSinema.com