22 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
22.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 06:45
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:50 Thor: Karanlık Dünya
00:55 Kardeş Payı
02:05 Kanatsız Kuşlar
05:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Moana
10:00 Gençliğim Eyvah
10:00 Hercai
13:00 Gün Ortası
13:00 Marslı
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
15:55 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Moana
20:00 Bal Kaymak
21:55 Pers Prensi: Zamanın Kumları
22:00 Marslı
Kaynak: InterSinema.com