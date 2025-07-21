21 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 yayın akışı...

Ulusal kanalların yayın akışı her gün sabah kuşağından gece yarısına kadar farklı içeriklerle dolu. 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı netleşti. Özellikle yarışma programları, diziler ve sinema kuşakları büyük ilgi görüyor. İşte merakla beklenen 21 Temmuz TV yayın akışı ve bugün televizyonda neler olduğu hakkında detaylı liste…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Aldatmak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Kuralsız Sokaklar

00:15 Yüce Thor

02:00 Zalim İstanbul

04:15 5N 1K

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:15 Dönüştürücüler

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Dosyası

01:00 İnadına Aşk

03:30 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:30 Hababam Sınıfı Merhaba

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Deliha 2

01:45 Nasipse Olur

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Düğün Dernek

22:15 Müjdemi İsterim

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Rina

02:30 Kiralık Aşk

04:00 Türk Müziği

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Canım Kardeşim

21:45 Hayat Öpücüğü

23:45 Hayat Öpücüğü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Pamuk Prenses ve Avcı

01:45 Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS

02:40 Yeşil Deniz

03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 Balkan Ninnisi

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:00 Malcolm X

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye