21 saniyede 15 bin liralık soygun kamerada
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Bodrum, Polis, Sabah, Muğla, 3. Sayfa

21 saniyede 15 bin liralık soygun kamerada

21 saniyede 15 bin liralık soygun kamerada Muğla'nın Bodrum ilçesinde vitrindeki saatleri gözüne kestiren hırsız 21 saniyede 15 bin liralık saat çalıp kaçtı.

02.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:37
21 saniyede 15 bin liralık soygun kamerada

21 saniyede 15 bin liralık soygun kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde vitrindeki saatleri gözüne kestiren hırsız 21 saniyede 15 bin liralık saat çalıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye iş yeri kamerasına yansıdı.

Doktor Alibey Caddesi üzerinde bulunan takı ve saatçi dükkanını 21 saniyede soyan hırsız görenleri şok etti. Takı ve saat dükkanın da çalışan Ozan Göçmez sabah dükkanını açtığında vitrindeki saatlerin olmadığını fark etti. Soyulduklarını anlayan Göçmez daha sonra güvenlik kamerasına baktığında sabah saat 05: 58'de dükkanının soyulduğunu gördü. Dükkanın önüne gelen hırsızın vitrine baktıktan sonra 21 saniye içerisinde vitrinin kilidini açarak toplam değeri yaklaşık 15 bin lira olan 3 saat çaldığını gören Göçmez, durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri işletmeye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri hırsızlık görüntülerini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık olayını anlatan dükkan çalışanı Mehmet Baydemir "sabah dükkanı açarken arkadaş vitrini fark ediyor. Vitrindeki saatleri çalmış hırsız. Sabah 6 gibi geliyor vitrinin kilidini açıp çalıyor" ifadelerini kullandı.

Saatlerin vitirinde olamadığını gören Ozan Göçmez ise sabah dükkanı açtığında saatlerin olmadığını söyleyerek "sabah dükkanı açmaya geldiğimde vitrinin açık olduğunu gördüm. Vitrine baktığımda saatlerin olmadığını gördüm. Güvenlik kameralarını inceledik ve şahsın eşkalini belirledik. Polis ekiplerine haber verdik" dedi.

21 saniyede 15 bin liralık soygun kamerada

Kaynak: İHA

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21 saniyede 15 bin liralık soygun kamerada
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