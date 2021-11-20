21 öğretmenin anılarını yazdığı "Katre-i Hatıra" kitabı öğretmenlere hediye edildi

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden 21 öğretmenin ilginç anılarının yer aldığı "Katre-i Hatıra" adlı kitap, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına öğretmenlere hediye edildi.

Samsun'un Havza ilçesindeki Bekdiğin Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Murat Aksoy öncülüğünde farklı illerden 21 öğretmen sosyal medya üzerinden bir araya gelerek, "Katre-i Hatıra Öğretmen Anıları-7" kitabını hazırladı.

Bekdiğin'in yanı sıra Çorum'dan Murat Peker, Ankara'dan Ahsen Doğanay, Ayfer Yılmaz, Zeynep Güneş, İstanbul'dan Dilek Teker, Hüveyda Gümüş, Özgül Altıngül, Amasya'dan Esra Tilkicioğlu, Artvin'den Fatma Şeyranlı, Balıkesir'den Hasan Şayık, Ramazan Doğan, Adana'dan Kenan Güler, Hatay'dan Mustafa Naroğlu, Karabük'ten Nurcan Güven Sancı, Elazığ'dan İrfan Kaygun, İzmir'den Bahar Kuloğlu, Samsun'dan Ali Tanju Gökçeer, Öznur Güler Kaynarca, Şırnak'tan Remziye Başak Tuna Akan ve Nevşehir'den Sema Emirağaoğlu'nun öğretmenlik yaparken biriktirdiği anılarını anlattığı kitap, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenler ile Türkiye'nin her köşesinde mesleğini yerine getiren eğitim neferlerine ithaf edildi.

Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmenliği yapan Ahmet Peker, AA muhabirine, serinin yedinci kitabının dijital kopyasını 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bütün öğretmenlerin ücretsiz ulaşabilmesi için sanal platformlarda kullanıma sunduklarını söyledi.

Kitabın hem matbu şekilde basıldığı hem de PDF olarak ücretsiz yayınlandığını belirten Peker, "Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden öğretmenler bir araya gelerek kitabı hazırladık. Ekip olarak böyle bir eseri ortaya koyduk. Tüm meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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