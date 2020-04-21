21 Nisan 2020 Star Yayın Akışı 21 Nisan 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Güzel Köylü 00:45 Kiralık Aşk 01:30 Kiralık Aşk 03:10 Türk Müziği 03:30 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası 04:10 Erkenci Kuş 04:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası 10:45 Kiralık Aşk 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:45 Erkenci Kuş 18:30 Star Haber 20:00 Görevimiz Tehlike 4 20:00 İşler Güçler 22:45 Görevimiz Tehlike 4 23:30 Dizi Kaynak: InterSinema.com