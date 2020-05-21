21 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
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21 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı

21 Mayıs 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

21 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
21.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:25 Mesnevi'den Hikayeler

00:40 Kuşlarla Yolculuk

01:00 Kuşlarla Yolculuk

01:05 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01:55 Sahur Bereketi

02:00 Sahur Bereketi

03:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

04:35 Tam Zamanı

04:45 Sağlıklı Mutfak

05:05 Sağlıklı Mutfak

05:25 Tam Zamanı

05:35 Dert Ortağı

05:50 Bir Yusuf Masalı

06:00 Vefa Dediğin

06:10 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

11:15 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:10 Vefa Dediğin

12:20 Tam Zamanı

12:45 Dert Ortağı

13:15 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:15 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

15:15 Uzaktan Erişim

16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu: Hikayeler

17:45 Doğrusu Ne?

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 3'te 3 Tarih

20:30 Ev Yapımı

22:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

23:15 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

Kaynak: InterSinema.com

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