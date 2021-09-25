21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi Taliban'ın radarına girdi! Her yerde onu arıyorlar

Taliban'ın Afganistan'da yönetimini ele geçirmesiyle birçok sorun ortaya çıktı. Önce Taliban'dan kaçan vatandaşlar havalimanında izdiham yarattı, devamında ise ülkede kalan başta kadınlar olmak üzere diğer vatandaşların can güvenliğinden endişe duyuldu.

2 BİN YILLIK HAZİNE TALİBAN'IN RADARINA GİRDİ

Bu gelişmelerin yanı sıra Afganistan'ın arkeolojik keşifleri ve geçmişten gelerek kültürünü yansıtan eserler de tehlike altına girdi. Bunların en önemlilerinden biri olarak gösterilen Baktriya hazinesi de tehlike altında olarak gösteriliyor. Zira 20 binden fazla altın parçadan oluşan bu 2 bin yıllık Hazine çoktan Taliban'ın hedefi haline gelmiş durumda. Ülkeden gelen haberler e göre Taliban bu hazineyi her yerde aramaya başladı.

1978'DE ORTAYA ÇIKARILDI

Tela Tapa adı verilen ve Afganistan'ın Sovyet işgalinden bir yıl önce, 1978'de Yunan-Rus arkeolog Viktor Sarianidi liderliğindeki bir Sovyet-Afgan ekibi tarafından, Afganistan'ın kuzeyindeki Sheberghan yakınlarındaki Jowzjan eyaletinde bulunan bir arkeolojik sit alanında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bu hazine, ilerleyen yıllarda ülkenin en önemli arkeolojik sembollerinden biri haline geldi.

Grek-Baktriya Krallığı, Orta Asya'daki Baktriya ve Soğdiana'yı M.Ö. 250'den 125 yılına kadar kontrol etmiş, Hint-Yunan Krallığı ile birlikte Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet olmuştur. Coğrafi olarak günümüzde Afganistan'ın kuzeyinde hüküm sürmüş krallık olarak bilinmektedir. Baktriya hazinesinin de bu dönemden kalma olduğu biliniyor.

21 BİN SAF ALTIN PARÇASINDAN OLUŞUYOR

Taliban'dan önceki Afganistan Kültür Bakanlığı şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, paha biçilemeyen ve 21 bin 145 saf altın parçadan oluşan antik Baktriya hazinesinin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergilemişti.

13 YILDA 13 ÜLKEDE SERGİLENDİ

Bakanlık, hazinenin geçmişinden dolayı milyarlarca dolar değerinde olduğunu belirterek yakında yurt dışına sergilenmek üzere gönderileceğini de belirtmişti. Baktriya altın koleksiyonu, son 13 yılda 13 ülkede 29 müzede sergilendi ve Afganistan'a 4,5 milyon doların üzerinde gelir sağladı. Ancak Taliban bu hazinenin ülke dışına çıkarılmasının vatana ihanet suçu sayılacağını açıkladı. Birçok tarihçi Taliban'ın bu hazineyi ve benzer başka arkeolojik keşifleri ele geçirerek yok etmesinden ve Afganistan'ın geçmişini silmeye çalışmasından korkuyor.

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