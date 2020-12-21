21 Aralık Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 21 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

21 ARALIK PAZARTESİ 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 8°C

İSTANBUL °C, 10°C

KIRKLARELİ °C, 8°C

KOCAELİ °C, 13°C

A.KARAHİSAR °C, 7°C

DENİZLİ °C, 12°C

İZMİR °C, 14°C

MUĞLA °C, 13°C

ADANA °C, 18°C

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 13°C

ISPARTA °C, 8°C

ANKARA °C, 7°C

ÇANKIRI °C, 7°C

ESKİŞEHİR °C, 7°C

KONYA °C, 9°C

BOLU °C, 6°C

DÜZCE °C, 10°C

KASTAMONU °C, 3°C

ZONGULDAK °C, 9°C

AMASYA °C, 8°C

GÜMÜŞHANE °C, 5°C

SAMSUN °C, 10°C

TRABZON °C, 12°C

ERZURUM °C, 2°C

KARS °C, 2°C

MALATYA °C, 6°C

VAN °C, 5°C

DİYARBAKIR °C, 7°C

GAZİANTEP °C, 10°C

SİİRT °C, 10°C

ŞANLIURFA °C, 12°C

21 ARALIK PAZARTESİ 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

21 ARALIK PAZARTESİ 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı zamanla çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

21 ARALIK PAZARTESİ 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in kuzey ilçeleri ile Balıkesir'in kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde sis, kıyı kesimlerde pus görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, kıyı kesimlerde orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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