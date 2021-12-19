"2027'de yaşıyorum" diyen adamın son çektiği görüntü konuşuluyor! Gelecekten verdiği haber ürküttü

Son zamanlarda, zaman yolculuğu popüler oldu. Gelecekten geldiğini iddia eden birçok insan ve sosyal medya hesabı türedi. Doğal olarak bu konu da insanların ilgisini çekmeye başladı. Çoğu kişi, bu insanların ilgi çekmek istediğini düşünürken, çok sayıda kişi de zaman yolculuğunun bulunduğunu ancak henüz insanlarla paylaşılmadığını iddia ediyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK TANINIYOR

Sosyal medyada başta Türk kullanıcılar olmak üzere dünya genelinde büyük bir izler kitlesi bulunan unicosobreviviente adlı sosyal medya hesabı, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Unicosobreviviente, 2027'de hiçbir insanın kalmadığını söylemesinin yanı sıra dünyada da derin değişiklikler olduğunu belirtti.

"AY'I İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Unicosobreviviente, gökyüzünü çektiği bir videoyu paylaşarak takipçilerine seslendi. Zaman yolcusu, 2027 yılında Ay'ı ilk defa gördüğünü belirterek, Ay'ın artık Dünya üzerinden gözükmediğini dile getirdi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde binlerce yorum ve izlenme aldı.

Zaman yolcusu, Ay'ı ilk defa gördüğünü belirtti

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