"2027'de yaşıyorum" diyen adamın son çektiği görüntü konuşuluyor! Gelecekten verdiği haber ürküttü - Haberler
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"2027'de yaşıyorum" diyen adamın son çektiği görüntü konuşuluyor! Gelecekten verdiği haber ürküttü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medya kullanıcıları tarafından "2027'de yaşayan adam" olarak bilinen unicosobreviviente adlı hesap, yeni bir video paylaştı. Zaman yolcusu, 2027 yılında ilk defa Ay ile karşılaştığını, çünkü Dünya'dan Ay'ın gözükmediğini ifade etti.

Son zamanlarda, zaman yolculuğu popüler oldu. Gelecekten geldiğini iddia eden birçok insan ve sosyal medya hesabı türedi. Doğal olarak bu konu da insanların ilgisini çekmeye başladı. Çoğu kişi, bu insanların ilgi çekmek istediğini düşünürken, çok sayıda kişi de zaman yolculuğunun bulunduğunu ancak henüz insanlarla paylaşılmadığını iddia ediyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK TANINIYOR

Sosyal medyada başta Türk kullanıcılar olmak üzere dünya genelinde büyük bir izler kitlesi bulunan unicosobreviviente adlı sosyal medya hesabı, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Unicosobreviviente, 2027'de hiçbir insanın kalmadığını söylemesinin yanı sıra dünyada da derin değişiklikler olduğunu belirtti.

"AY'I İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Unicosobreviviente, gökyüzünü çektiği bir videoyu paylaşarak takipçilerine seslendi. Zaman yolcusu, 2027 yılında Ay'ı ilk defa gördüğünü belirterek, Ay'ın artık Dünya üzerinden gözükmediğini dile getirdi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde binlerce yorum ve izlenme aldı.

'2027'de yaşıyorum' diyen adamın son çektiği görüntü konuşuluyor! Gelecekten verdiği haber ürküttüZaman yolcusu, Ay'ı ilk defa gördüğünü belirtti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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