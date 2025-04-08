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2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
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2025 yılında yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı büyük merak uyandırdı. Özellikle hekim dışı kadrolara yönelik 37 bin kişilik alım ilanının yayımlanması, sağlık sektöründe istihdam bekleyen binlerce kişiyi heyecanlandırdı. "Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de, Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinin ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olduğudur. Özellikle 2025 yılında yapılacak alımın detayları, branş dağılımı ve kadro sayısı açısından önemli ipuçları sunuyor. Yapılacak alımda KPSS puan şartı, mezuniyet kriteri gibi detaylar da belli olmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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