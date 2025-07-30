2025 Mühendislik taban puanları! 2025 mühendislik taban puanları açıklandı mı?

2025 YKS tercih kılavuzuna göre mühendislik fakültelerine giriş için gereken taban puanlar ve başarı sıralamaları, önceki yıllara kıyasla küçük farklılıklar gösteriyor. Özellikle yüksek talep gören mühendislik bölümlerinde taban puanlarda artış gözleniyor. Peki, 2025 mühendislik taban puanları nedir? Hangi üniversitenin mühendislik bölümü kaç puanla kapandı? YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre en güncel mühendislik bölümü taban puanlarını sizler için derledik.

MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 549,28

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 532,45

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği 510,21

Hacettepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 495,12

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 482,33

MÜHENDİSLİK EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA ALIYOR?

Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde en düşük puanlar bile yaklaşık 448,5 bandında kapanmıştır. Mühendislik fakültesi için en düşük taban puanlar, örneğin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde olduğu gibi yaklaşık 448,5 puan civarındadır.