2025 Kurban Bayramı memur tatil takvimi! Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili kaç gün? Arefe günü memurlar için tatil mi?

"2025 Kurban Bayramı memur tatil takvimi" açıklandı mı? "Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorusu, yaklaşan bayram öncesinde en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Kamu çalışanları ve memurlar, tatil süresini planlamak için resmi takvimi yakından takip ediyor. Peki, Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili kaç gün? Arefe günü memurlar için tatil mi?

MEMURLAR İÇİN KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılı Kurban Bayramı, 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe ise kamu çalışanları için yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak.

2025 Kurban Bayramı Resmi Tatil Takvimi:

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe günü (yarım gün tatil)

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü (tam gün tatil)

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü (tam gün tatil)

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü (hafta sonu – tam gün tatil)

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü (tam gün tatil)

5 HAZİRAN GÜNÜ YARIM GÜN MESAİ OLACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle: Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

MESAİ 10 HAZİRAN SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.