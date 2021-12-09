2022 Uşak Aile Yılı Değerlendirme Toplantısı Vali Funda Kocabıyık Başkalığında Gerçekleştirildi

UŞAK (Habermetre) - Uşak için Aile Yılı olarak ilan edilmesi kararlaştırılan 2022 yılı içerisinde yıl boyunca yapılacak faaliyet ve etkinliklerin değerlendirildiği toplantı Özmerkez toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ, Vali Yardımcıları Hüseyin Demirbaş, Semih Cembekli, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. ALbay Murat Kılınç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantı Proje Koordinatörü Uşak Valiliği Özel Kalem Müdürü Dr. Buğra İnal'ın, projenin amacı, gereksinimleri, hedefleri, hedef kitlesi, projeye katma değer katacak faaliyetler, her aya özgü olarak belirlenen temalar ve bu kapsamda yapılacak faaliyetler ile uygulama takvimleri hakkında yaptığı sunumla başladı.

Sunumun ardından proje ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık, "Aile toplumun temelidir. Geleneklerimizde; insani değerlerin ve kültürün devamını sağlamakta öncü ve belirleyici bir role sahiptir. Eğitimin ailede başladığı düşünüldüğünde değer aktarımı konusunda ailenin önemi açıkça görülmektedir.

Günümüzde iletişimsizlik başta olmak üzere bireyselliğin artması sonucu sorumlulukların unutularak; ilgisizlik, ihmal, bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğü gibi sebeplerle aile içinde birçok sorun yaşandığı bilinmektedir. Aileyi ayakta tutan ve birbirine bağlayan; sevgi, saygı, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi değerlerin güncel metotlar ışığında, aile bireylerine aktarılması bu sorunların çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır. " dedi.

Aileyi ayakta tutan tüm değerlerin canlı tutulmasının önemine değinen Vali Funda Kocabıyık konuşmasını, "Toplumu aydınlatma görevi ile sosyal sorumluluk bilinci içerisinde hareket eden Valiliğimiz; ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususlarında toplumsal farkındalık oluşturarak, sağlıklı bir toplum için sağlıklı ailelerin var olması için çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda 'Uşak Aile Değerleriyle Mutlu' sloganıyla başlatacağımız bu proje; aileyi ayakta tutan tüm değerlerin canlı tutulması gerektiğini temel ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı toplumun her kesiminde aile bilincinin yükseltilmesine yönelik çözüm odaklı bu projenin hem bölgesel hem de ulusal aile sorunlarının çözümüne katkılar sağlayacağı inancındayım.

Bu kapsamda 2022 yılını ilimizde "Aile Yılı" olarak ilan edeceğimizi belirtmek istiyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızı da sürece dahil ederek yıl boyunca sürdüreceğimiz faaliyetlerimizin çok değerli ve kıymetli sonuçlara ulaşacağına inanıyorum. " diye sonlandırdı.

Toplantı Vali Funda Kocabıyık'ın değerlendirmesinin ardından görüş ve öneriler bölümü ile son buldu. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/12---ARALIK-2021/09122021/aile-toplantisi. rar

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