2022 TYP başvuru sonuçları ne zaman? TYP sonuçlar açıklandı mı? İŞKUR TYP...

2022 TYP başvuru ne zaman, TYP başvuru tarihleri ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullara İşkur'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 bin işçi alacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TYP alımları için süreç hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ardından konuya dair detaylar araştırılmaya başlandı.

TYP NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

2022 TYP BAŞVURU NE ZAMAN?

TYP'lere başvurular 07.01.2022 Cuma günü başlayıp, 11.01.2022 Salı günü sona erecek şekilde 5 gün olacaktır. Başvurular Kuruma gelmeden ALO 170 üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır.

Açıklamaya göre,

TYP 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacaktır.

Seçim yöntemi olarak, Noter Kurası Yöntemi kullanılacaktır.

İlimize bağlı tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde açılan ve 07.01.2022-11.01.2022 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP'ler için bay başvuru sahiplerinde engelli ve eski hükümlülük koşulları hariç 35 yaş üstü olma koşulu aranmaktadır.

SGK sorguları esnasında 4/a sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve Vergi mükellefiyeti bulunan kişiler TYP'den yararlanamaz.

Başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde SGK 4/a sigortalı kaydı olanlar katılımcı olarak seçilemez.

TYP'ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ile mümkün olacaktır. Pandemi koşulları sebebi ile Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması mümkün olmayacaktır.

TYP'lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı hanede oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, daha önceki projelerde çalışan hanehalkı da dahil olmak üzere ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.Aynı haneden başvuru yapan kişilerin başvuru tarihine en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışması sonucu elde ettikleri gelirler toplamının asgari ücretin 1,5 katını aşması durumunda bu hanede oturanlardan hiçbiri TYP'ye katılamaz. (Hanehalkının belgelenebilen Aylık net geliri 6.380,10 TL'yi aşıyorsa brüt geliri 7.506,00 TL'yi aşıyorsa)

Kura sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, Gelir Tespiti, Katılımcı Geçmiş sorguları ve Kursiyer Geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.

Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.

TYP BAŞVURU SONUÇLARI HANGİ TARİHTE?

Açıklamaya göre, nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.

BAKAN ÖZER'DEN 10 BİN TYP'Lİ MÜJDESİ

MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.

Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik." dedi.

Bakan Özer, MEB'in okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 10 bin TYP'li temizlik görevlisi alacaklarının müjdesini verdi.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

- Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

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