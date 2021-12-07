2022 resmi tatiller! 2022'de kaç gün resmi tatil var?

Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2022 merak ediliyor. 2022 yılı resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2022 resmi tatil günleri...

2022 RESMİ TATİLLER

Türkiye'de 16 resmi tatil günü var. Hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.

Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022

Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022

Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022

Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022

Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022

Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022

Cumhuriyet bayramı Cumartesi, 29 Ekim 2022

Yılbaşı gecesi

Cumartesi, 31 Aralık 2022

Diğer özel günler

Resmi tatiller günlerden sonra Türkiye'deki diğer özel günleri listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Dünya gazeteciler günü Pazartesi, 10 Ocak 2022

Sevgililer günü Pazartesi, 14 Şubat 2022

Dünya kadınlar günü Salı, 8 Mart 2022

Avukatlar günü Salı, 5 Nisan 2022

Kutlu doğum haftası 20-26 nisan 2022

Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2022

Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2022

Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2022

Gazeteciler ve basın bayramı Pazar, 24 Temmuz 2022

Hayvanları koruma günü Cuma, 4 Ekim 2022

Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2022

Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2022

Atatürk haftası 10-16 Kasım 2022

Öğretmenler günü Salı, 24 Kasım 2022

Dünya özürlüler günü Cumartesi, 3 Aralık 2022

İnsan hakları ve demokrasi haftası 4-10 Aralık 2022

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet