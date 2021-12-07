2022 resmi tatiller! 2022'de kaç gün resmi tatil var?
2022 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 yılına sayılı günler kalmasıyla birlikte vatandaşlar geriye kalan resmi tatil günlerini ve sürelerini öğrenmek istiyor. Peki, Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? 2022 Resmi tatil günleri takvimi...
Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2022 merak ediliyor. 2022 yılı resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2022 resmi tatil günleri...
2022 RESMİ TATİLLER
Türkiye'de 16 resmi tatil günü var. Hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.
Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022
Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022
Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022
Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022
Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022
Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022
Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022
Cumhuriyet bayramı Cumartesi, 29 Ekim 2022
Yılbaşı gecesi
Cumartesi, 31 Aralık 2022
Diğer özel günler
Resmi tatiller günlerden sonra Türkiye'deki diğer özel günleri listesini aşağıda bulabilirsiniz:
Dünya gazeteciler günü Pazartesi, 10 Ocak 2022
Sevgililer günü Pazartesi, 14 Şubat 2022
Dünya kadınlar günü Salı, 8 Mart 2022
Avukatlar günü Salı, 5 Nisan 2022
Kutlu doğum haftası 20-26 nisan 2022
Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2022
Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2022
Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2022
Gazeteciler ve basın bayramı Pazar, 24 Temmuz 2022
Hayvanları koruma günü Cuma, 4 Ekim 2022
Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2022
Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2022
Atatürk haftası 10-16 Kasım 2022
Öğretmenler günü Salı, 24 Kasım 2022
Dünya özürlüler günü Cumartesi, 3 Aralık 2022
İnsan hakları ve demokrasi haftası 4-10 Aralık 2022
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