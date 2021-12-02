2022 okullar ne zaman kapanacak? Okul ara tatili ne zaman? 2021 2022 Eğitim Öğretim MEB akademik takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 2022 Eğitim Öğretim akademik takvimine göre 2022 okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler yarıyıl tatiline girecek. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte yarıyıl tatil tarihi... Okul ara tatili ne zaman?
2022 Okullar ne zaman kapanacak? sorusunun yanıtı son dakika eğitim haberler i gündeminde merak edilen konular arasında yer alıyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı.2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. Okul ara tatili ne zaman?
2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ( Meb ) takvimine göre okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak. Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
- Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
- Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.
- İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.
- Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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