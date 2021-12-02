2022 okullar ne zaman kapanacak? Okul ara tatili ne zaman? 2021 2022 Eğitim Öğretim MEB akademik takvimi

2022 Okullar ne zaman kapanacak? sorusunun yanıtı son dakika eğitim haberler i gündeminde merak edilen konular arasında yer alıyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı.2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. Okul ara tatili ne zaman?

2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ( Meb ) takvimine göre okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak. Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

SÖMESTR NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

YAZ TATİLİ BAŞLANGICI

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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