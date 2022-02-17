2022 maskeler ne zaman çıkacak? Maske yasağı kalkacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

2022 maskeler ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki yeni döneme ilişkin haftaya çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti. Koca, söz konusu açıklamasında maskelerin atılacağı tarihe ilişkin de bilgi vereceğini söyledi. Açıklama sonrası maske yasağı kalkıyor mu ve maske ne zaman kalkacak gibi konular merak edildi.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki yeni döneme ilişkin haftaya çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti. Koca, söz konusu açıklamasında maskelerin atılacağı tarihe ilişkin de bilgi vereceğini söyledi.

Yeni tedbirler gelebilir mi sorusuna Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta çarşamba gününe işaret ederek, "Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" dedi.

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