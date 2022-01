Lgs 2022 tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, Lgs'de elde ettikleri puanla Fen, Anadolu, Spor, Sağlık, Güzel Sanatlar ve Meslek Lisesi gibi bir çok farklı kategoride tercihlerini yapacaklar. Sınav hazırlıklarına erkenden başlayan ortaokul 8. sınıf öğrencileri 2022 LGS tarihini merak ediyor. Peki 2022 LGS ne zaman? LGS ne zaman yapılacak 2022? Liselere Geçiş sınavı başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? detaylar haberimizde.

2022 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında Liselere Geçiş Sınavı için tarih verdi. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin gireceği 2022 LGS 5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

2022 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, LGS başvurularıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Geçen yıl öğrenciler LGS başvurularını elektronik ortamda yapmışlardı. Bu yıl da benzer şekilde yapılması bekleniyor. 2022 LGS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla detaylar belli olacak.

LGS SORU DAĞILIMI NASIL?

LGS'de sayısal bölümde matematik ve fen bilimlerinde 20 şer soru yöneltilirken, sözel bölümde Türkçeden 20, İnkılap ve Atatürkçülük dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 10'ar soru yöneltiliyor. Toplam 40 soru sorulan sayısal bölüm 80 dakika, sözel bölüm sınavı ise 75 dakika olarak uygulanıyor.

LGS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

LGS'de sayısal ve sözel bölülere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak bulunur. Her bir alt testin ortalaması ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölünmesi ile bulunur.

