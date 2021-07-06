2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi günler?
2022 Kurban Bayramı hakkındaki araştırmalar henüz uzun bir zaman olmasına rağmen başladı. Kurban Bayramı 2022 yılında da büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi günler? 2022 Resmi tatil günleri nelerdir?
2022 Kurban Bayramı hakkındaki araştırmalar henüz uzun bir zaman olmasına rağmen başladı. Kurban Bayramı 2022 yılında da büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi günler? 2022 Resmi tatil günleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde…
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.