2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi günler?
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2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi günler?

2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi günler?
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2022 Kurban Bayramı hakkındaki araştırmalar henüz uzun bir zaman olmasına rağmen başladı. Kurban Bayramı 2022 yılında da büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi günler? 2022 Resmi tatil günleri nelerdir?

2022 Kurban Bayramı hakkındaki araştırmalar henüz uzun bir zaman olmasına rağmen başladı. Kurban Bayramı 2022 yılında da büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi günler? 2022 Resmi tatil günleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

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