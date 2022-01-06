2022 İkinci dönem okullar kapanacak mı? Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? Online eğitime dair açıklamalar...

2021-2022 dönemi öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş yapmışlardır. Vakaların artmasının ardın tekrardan online eğitime geçilir mi sorusu gündeme geldi. Okulların uzaktan eğitime devam edip etmeyeceği öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. 2022 ikinci dönem okullar kapanacak mı sorunun yanıtını arayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığından gelecek yanıtı beklemekte. 2022 İkinci dönem okullar kapanacak mı?

Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? Okullar online eğitime geçecek mi? 2022 ikinci dönem online eğitim olarak mı? Detaylar haberimizdedir…

2022 İKİNCİ DÖNEM OKULLAR KAPANACAK MI?

Omicron varyantı sebebiyle vakalarda artış görülmektedir. Bu nedenden dolayı, öğrenciler ve velilerin acaba 2022 ikinci dönem okullar kapanır mı veya uzaktan eğitime tekrardan geri döner mi sorularına yanıt aranıyor.

Kabine toplantısı ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaktan eğitim konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

2022 ikinci dönem okulların, uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği konusuna dair bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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