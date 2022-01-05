2022 Erkekler Kainat Güzeli, Darya Kamil kimdir?

Irak'ta 15 ülkenin katıldığı 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışması düzenlendi. Birçok adayın olduğu yarışmanın kazananı ise Kerküklü sporcu ve spor hekimliği yapan Darya Kamil, olmuştur. 2022 erkeklerde kainat güzeli olan Darya Kamil Türkiye dahil birçok ülkede merak edilen isim olmuştur. Darya Kamil kimdir, kaç yaşındadır ve nereli olduğu merak konusu oldu. Herkes tarafından merak edilen Darya Kamil, nasıl 2022 erkekler de kainat güzeli seçildi insanlar tarafından araştırılmaktadır. Yardımsever kişiliği ile ön plana çıkan Darya Kamil, ülkesinde yoğun ilgi görmektedir. Darya Kamil kimdir? Darya Kamil kaç yaşındadır? Darya Kamil nereli? Darya Kamil boyu kaçtır? Bütün merak edilenler haberimizdedir…

DARYA KAMİL KİMDİR?

2022 erkeklerde kainat güzeli olan Darya Kamil Türkiye dahil birçok ülkede merak edilen isim olmuştur. Darya Kamil kimdir, kaç yaşındadır ve nereli olduğu merak konusu oldu.

Irak'ta 15 ülkenin katıldığı 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışması düzenlendi. Birçok adayın olduğu yarışmanın kazananı ise Kerküklü sporcu ve spor hekimliği yapan Darya Kamil, olmuştur. Irak'ın Kerkük şehrinde dünyaya gelen Darya Kamil, vücut geliştirme sporcusu ve spor hekimliği yapmaktadır. Darya Kamil aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Sendikası Başkanı görevini yürütmektedir.

Birinciliği elde eden Darya Kamil sosyal medya üzerinde yaptığı mesajında şu ifadelere yer vermiştir, "Gençlere ve yeni nesle mesajım egzersiz yapmakinsan sağlığı için önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durmaktır. Arap dünyası düzeyinde gençleri çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor ve sporcular alanında iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek İnsani veya hayır amaçlı bir amaç ile ilgili olmayan hiçbir unvanın anlamı yoktur." ifadelerini kullanmıştır.

DARYA KAMİL'İN GENÇLERE MESAJI VAR!

Birinciliği sonrasında 103 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Darya Kamil, "Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur" sözlerine yer verdi.

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