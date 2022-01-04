2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2022 bedelli askerlik yerleri…

Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacağı merak konusu. Asker adayları tarafından araştırılan 2022 bedelli askerliğin nerede ve ne zaman olacağı merak ediliyor. Şubat ayı 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş veya er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi 30 Kasım 2021'de sona ermiştir. Bedelli askerlik için bekleyen adaylar gelecek açıklamaları merakla takip etmekte.2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2022 bedelli askerlik yeri ve zamanı? 20222 bedelli askerlik yeri belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ

Asker adayları tarafından araştırılan 2022 bedelli askerliğin nerede ve ne zaman olacağı merak ediliyor. Şubat ayı 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş veya er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi 30 Kasım 2021'de sona ermiştir.

2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler adaylar için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 Cuma Saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih, 2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler için başvuru ve bedelli askerlik ücreti dahil tüm işlemlerin tamamlanması gereken son tarih olmaktadır.

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

2022 yılında bedelli askerlik yerlerinin tarihi belli oldu. Bedelli askerliklik yapacak olan adayların, nerede yapacakları merak konusu oldu. 2022 bedelli askerlik ne zaman ve nerede olacağı asker adayları tarafından araştırma konusu oldu. Herkes tarafından merak edilen 2022 senesi bedelli askerlik ne zaman olacak asker adayları tarafından araştırılıyor.

Şubat ayı 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş veya er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi 30 Kasım 2021'de sona ermiştir.

2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler için bedelli başvuru ücreti 39.788,64 TL olarak açıklanmıştır. Bu ücret 30 Haziran 2021 tarihine kadar bedelli askerlik başvurusu yapanlar için geçerlidir. Bu tarihten sonra, 2022 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuru yapacakların daha fazla ücret ödemeleri gerekecektir.

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786 formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.

2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 Euro olarak belirlenmiştir.

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