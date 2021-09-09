Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
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Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'deki tarihi Alsancak Tekel Fabrikasının sanatsal cazibe merkezi haline getirileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'deki tarihi Alsancak Tekel Fabrikasının sanatsal cazibe merkezi haline getirileceğini söyledi.

İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür-Sanat Kompleksine Dönüşümü Tanıtım Toplantısı'na katılan Ersoy, konuşmasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutladı.

Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı
Son dakika... Bakan Ersoy, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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