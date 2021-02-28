2021 YÖKDİL sınavı saat kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?

Ertelenen YÖKDİL sınavı 28 Şubat Pazar günü 10.15 itibari ile başladı. Sınav öncesi herhangi bir aksilik yaşamak istemeyen adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte "YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?" sorularının cevabı...