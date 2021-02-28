2021 YÖKDİL sınavı saat kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?
Ertelenen YÖKDİL sınavı 28 Şubat Pazar günü 10.15 itibari ile başladı. Sınav öncesi herhangi bir aksilik yaşamak istemeyen adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte "YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?" sorularının cevabı...
YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Sınav bugün gerçekleşecek. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken adaylar sürekli olarak "YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?" sorusuna cevap arıyor.
YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLADI, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Şubat Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 180 dakika sürecek ve 13.15'te son bulacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.