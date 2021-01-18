2021 YKS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı!

Pandemi döneminde değiştirilen sınav takvimi hakkında ÖSYM ilk açıklamayı yaptı. Öğrenciler ise ÖSYM sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. 2021 YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihleri ne zaman? sorularını araştırdı. Sınav tarihi açıklanan YKS hakkında ise YKS başvurusu nasıl yapılır başlığı merak edildi.

ÖSYM sınav takvimine dair detayları sizler için derledik. YKS ne zaman yapılacak sorusunun ardından YKS başvurusu nasıl yapılır? sorusu da cevap aradı.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

2021 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversitelere giriş için en büyük kriter olan YKS'nin başvuruları başlayacak. AİS üzerinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek olan YKS başvurusunun yapımı için tarihler açıklanacak.

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden ( https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden ( https://ais.osym.gov.tr ) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor.

) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM'nin// www.osym.gov.tr internet adresinde "2021-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri" içinde yer alıyor.

YKS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

2020-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir: