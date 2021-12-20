2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (1) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (1)

AA - Haberler | Güncel

TÜRKİYE, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TOPLAM 15 MADALYAYLA TARİHİNİN EN BAŞARILI ORGANİZASYONUNU GEÇİRDİ Abdullah Öztürk'ün maçı kazanma anı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Abdullah Öztürk'e sarılması ve sevinç yaşamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

TÜRKİYE, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TOPLAM 15 MADALYAYLA TARİHİNİN EN BAŞARILI ORGANİZASYONUNU GEÇİRDİ

Abdullah Öztürk'ün maçı kazanma anı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Abdullah Öztürk'e sarılması ve sevinç yaşamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Öztürk'ü telefonla tebrik etmesi

Abdullah Öztürk'ün oynadığı maçtan fotoğraflar

Golbol takımının Türk bayrağı açmaları ve sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Golbol takımını telefonla tebrik etmesi

Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularının tezahüratlarla karşılanması

Sprocuların marşlar ve şarkılar söylemesi

ELON MUSK'IN ŞİRKETİ SPACEX "CREW DRAGON" KAPSÜLÜ İLE 4 "AMATÖR ASTRONOTU" YÖRÜNGEYE GÖNDERDİ

Crew Dragon kapsülünün fırlatılması

Uzay turistlerinin görüntüsü

Dragon kapsülünün inişi

Kapsülün sudan çıkarılması

Uzay turistlerinin kapsülden çıkması ve karşılanması 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (1)

Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda toplam 15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX "Crew Dragon" kapsülü ile 4 "amatör astronotu" yörüngeye gönderdi.

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (1)

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (1)

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz."

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür.'

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür."

AA - Son Dakika Haberleri

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