2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (6)
AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE HAMİD KARZAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN BULUNDUĞU BÖLGEDE DÜZENLENEN TERÖR SALDIRILARINDA 170'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Nakliye uçaklarının iniş ve kalkış yapması Havaalanında tahliye için bekleyen Afganlılar Hareket eden nakliye uçaklar Havaalanı...
AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE HAMİD KARZAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN BULUNDUĞU BÖLGEDE DÜZENLENEN TERÖR SALDIRILARINDA 170'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Nakliye uçaklarının iniş ve kalkış yapması
Havaalanında tahliye için bekleyen Afganlılar
Hareket eden nakliye uçaklar
Havaalanı duvarları üzerinde kum torbaları yerleştirilmesi
Havaalanı dışında tel örgüler çevresinde bekleyenler
Havaalanı güvenlik kulesinde bekleyenler
Havaalanı çevresinde bekleyenler
Amerikan askerleri
Patlama bölgesinden hastaneye doğru giden ambulanslardan görüntüler
Patlama bölgesinden görüntüler
Yaralıların hastaneye getirilmeleri
Hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarından görüntüler
Havaalanında bekleyen uçaklar
Havaalanı çevresinden fotoğraflar 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (6)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede düzenlenen terör saldırılarında 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.