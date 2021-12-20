2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (6) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (6)

AA - Haberler | Güncel

AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE HAMİD KARZAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN BULUNDUĞU BÖLGEDE DÜZENLENEN TERÖR SALDIRILARINDA 170'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Nakliye uçaklarının iniş ve kalkış yapması Havaalanında tahliye için bekleyen Afganlılar Hareket eden nakliye uçaklar Havaalanı...

AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE HAMİD KARZAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN BULUNDUĞU BÖLGEDE DÜZENLENEN TERÖR SALDIRILARINDA 170'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nakliye uçaklarının iniş ve kalkış yapması

Havaalanında tahliye için bekleyen Afganlılar

Hareket eden nakliye uçaklar

Havaalanı duvarları üzerinde kum torbaları yerleştirilmesi

Havaalanı dışında tel örgüler çevresinde bekleyenler

Havaalanı güvenlik kulesinde bekleyenler

Havaalanı çevresinde bekleyenler

Amerikan askerleri

Patlama bölgesinden hastaneye doğru giden ambulanslardan görüntüler

Patlama bölgesinden görüntüler

Yaralıların hastaneye getirilmeleri

Hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarından görüntüler

Havaalanında bekleyen uçaklar

Havaalanı çevresinden fotoğraflar 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (6)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede düzenlenen terör saldırılarında 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (6)

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (6)

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (6)

Son Dakika: Gri listeye bir çizik daha! 2 ay önce öldürülen teröristin, kırmızı bültenle aranan isim olduğu ortaya çıktı

Son Dakika: Gri listeye bir çizik daha! 2 ay önce öldürülen teröristin, kırmızı bültenle aranan isim olduğu ortaya çıktı

AA - Son Dakika Haberleri

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