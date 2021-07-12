2021 Yılı İkinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Funda Kocabıyık Başkanlığında Yapıldı.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşların İldeki projeleri hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapılan 2021 Yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşların İldeki projeleri hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapılan 2021 Yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makam toplantı salonunda Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdi.

2021 yılında İlimiz yatırımcı kuruluşlarının 270, İl ve İlçe Belediyelerinin 38 adet olmak üzere, toplam 308 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, yatırımcı kuruluşların toplam proje tutarının 1 Milyar 980 milyon 585 bin TL, Belediyelerin toplam proje tutarının ise 87 milyon 963 bin TL olduğunu kaydetti.

2021 yılı 2. dönem sonu itibariyle, il genelinde yatırımlara, yatırımcı kuruluşlarca 136 milyon 289 bin TL, belediyelerce 17 milyon 918 bin TL olmak üzere toplamda 154 milyon 207 bin TL tutarında harcama gerçekleştirildiğini belirten Vali Funda Kocabıyık, "Yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri projeler toplamında yüzde 35 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 38 fiziki gerçekleşme, belediyelerimizin yürüttükleri projeler toplamında ise yüzde 29 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 57 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlarca yürütülen 270 projeden 13'i tamamlanmış ve 93'ü devam etmektedir. 148 adet proje ihale aşamasında iken, 16 proje başlanmamıştır. Belediyelerimizce yürütülen 38 projeden 11'i tamamlanmış, 26'sı devam etmekte ve 1 proje henüz başlanılmamıştır. " dedi.

Uşak'ın kalkınması ve gelişmesi için yatırım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "İlimizin kalkınması, vatandaşlarımızın refah ve huzuru için yapılan bu çalışmalar çok kıymetli. Projelerin başarıya ulaşmasında kuşkusuz ki "halkın yararına" anlayışı etrafında birleşmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda, ortak bir hedef doğrultusunda, iş birliği içinde çalışmalar yürüten tüm yatırımcı kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Toplantı, Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından yatırımların değerlendirilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: Habermetre