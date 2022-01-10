"2021 Yılı Haberin Kahramanları" töreninde AA foto muhabirine ödül
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen ödül töreninde Anadolu Ajansı'nın Filistin'de görev yapan foto muhabiri Mustafa Hassouna'ya ödül verildi.
İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen ödül töreninde Anadolu Ajansı'nın Filistin'de görev yapan foto muhabiri Mustafa Hassouna'ya ödül verildi.
İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri arasında düzenlenen anketle belirlenen ödüller, Güneşli'deki bir otelde düzenlenen "2021 Yılı Haberin Kahramanları" adlı ödül gecesinde sahiplerini buldu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlandığı gecede, "Yılın En İyi Fotoğrafı" kategorisinde, Anadolu Ajansı Filistin foto muhabiri Hassouna'nun fotoğrafı ödüle layık görüldü.
Hassouna adına ödülü Anadolu Ajansı Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler aldı.
AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
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