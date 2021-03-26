2021 VFŞL Kış Mevsimi Ödülleri sahiplerini buldu!
2021 VFŞL Kış Mevsimi ödüllerini kazanan isimler belli oldu!
2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi lig aşaması sona erdi. Lolespor sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, lig aşamasının tamamlanmasının ardından mevsimin en iyileri 10 farklı dalda ödüllerine kavuştu. Can "Scarlet" Çaldıran'ın sunumuyla 2021 Kış Mevsimi ödülleri sahiplerini buldu.
2021 VFŞL Kış Mevsimi Ödülleri
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2021 Kış Mevsimi'nin "En Değerli Oyuncusu" Papara SuperMassive takımının orta koridor oyuncusu Ksaez oldu.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2021 kış mevsiminin en iyi üst koridor oyuncusu fastPay Wildcats takımından StarScreen seçildi.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2021 Kış Mevsimi'nin en iyi ormancısı fastPay Wildcats takımından Ferret seçildi.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2021 Kış Mevsimi'nin en iyi orta koridor oyuncusu Galatasaray Espor takımından Bolulu oldu.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2021 Kış Mevsimi'nin koç ödülünü fastPay Wildcats takımından Janus, Robogod ve Xhua'dan oluşan ekip kazandı.
Kaynak: Playerbros