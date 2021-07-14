2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig fikstürü 2021 2022!

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. Peki, Süper 2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi! 2021 2022 sezonunun başlamasını bekleyen futbolseverler, liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda 2021 ve 2022 sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig ne zaman başlıyor 2022? sorularının yanıtları merak edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. 2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi! 2021 ve 2022 sezonu ne zaman açılıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Süper Lig başlangıç tarihi ve Süper Lig'e dair detaylar aktarıldı. Süper Lig ne zaman başlıyor 2022?

2021 VE 2022 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de, TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

TFF'nin aldığı karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM VAR?

TFF Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacağı ifade edildi.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 2021 2022

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezonda 20 takımla oynanacak Süper Lig'in fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilirken organizasyona TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİ İLK HAFTA DEVLERLE OYNAYACAK

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe, açılışı ligin yeni ekibi Adana Demirspor'la yapacak. Galatasaray ise sezonu, Süper Lig'in bir başka yeni ekibi Giresunspor deplasmanında açacak. Son şampiyon Beşiktaş ise ilk hafta maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de ilk hafta oynanacak maçlar şöyle:

Beşiktaş - Rizespor

Giresunspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Malatyaspor - Trabzonspor

Karagümrük - Gaziantep FK

Antalyaspor - Göztepe

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Alanyaspor

Altay - Kayserispor

Hatayaspor - Kasımpaşa

İŞTE DERBİLERİN HAFTALARI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre derbi tarihleri şöyle:

4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş