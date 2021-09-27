6 Eylül'de başlayan 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi son dönemde veli ve öğrenciler tarafından araştırılmakta. İnternette konuyla ilgili en çok "2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi! Ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman?" soruları araştırılmakta. İşte detaylar.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

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