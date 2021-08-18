2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor?

Av sezonunun ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılacağı belli oldu. Peki, 2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor?

Bakan Yardımcısı Fatih Metin Başkanlığı'nda gerçekleşen Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı sonrası2021 ve 2022 av sezonu tarihleri, usul ve esasları belirlendi. Peki, 2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor?

2021 VE 2022 AV SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yapılan toplantı sonuncunda çıkan kararla 2021 av sezonu, 15 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak. Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak.

Avına izin verilen türleri cinsiyeti, avlanma şekli ve süresi

a) Yaban domuzunun dişi ve erkek bireyleri ile diğer türlerin erkek bireyleri avlanır.

b) Yaban domuzu bek avı mücadele amaçlarına yönelik olmak üzere ay ışığında Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

yapılabilir.

c) Avlanma süresi birbirini izleyecek şekilde; yerli avcılara 5, yabancı avcılara 7; ok-yay

ile avlanmalarda tüm avcılar için 10 gündür.

d) Av organizasyonları bek ve yürüyüş avı şeklinde yapılır. Sürek avlanma metodu,

yaban domuzu avında uygulanır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

e) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı; bu kararda belirtilen sayı hariç olmak üzere

MAK Kararında belirlenen usul ve esaslarla yapılır.

f) Sadece yaban domuzu av organizasyonlarında yemleme yapılabilir.

g) Yaban domuzu sürek avında av köpeği kullanılabilir.

Yasak ve güvenlik bölgeleri

Av organizasyonlarında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri

Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik

Bölgeleri Yönetmeliği ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

hükümleri saklıdır

Av günü planı

a) Avlanma olanağının kısıtlı; avlakta 2'den fazla avcı olmasının avlanma olanağını

azalttığı, zorladığı; görevlendirmelerde sorun olan avlaklarda av organizasyonlarının

başarılı ve verimli geçmesi için müdürlük yerli ve acente/işletici için av günü planı

çıkarır.

1. Yerli avcının başvuru sırasında öngörüp/belirleyip bildirdiği avlanma tarihi ile

acentenin/işleticinin bildirdiği avlanma tarihleri dikkate alınarak bir av günü planı

çıkarılır.

2. Yerli avcıya kota tahsisi için yapılacak bildirimde, "şeflik/müdürlük av günü planı

çıkarmaya yetkilidir, uyulmaması durumunda kota tahsisi iptal edilir, eğer ücret

ödenmiş ise iade edilir." ifadesi yeralır.

3. İşletici, avlanma tarihlerini şeflik/müdürlüğe bildirir.

4. Müdürlük/şeflik hazırladığı av günü planını ilgililere bildirir.

5. Av günü planı, yerli avcı ile işleticinin avcılarının avlanma tarihleri arasında mümkün

olan en iyi aralık/organizasyon olacak şekilde hazırlanır. Tarih değişikliklerinde

müdürlük yetkilidir.

b) Av günü planıyla ilgili kotası ihale edilen avlaklarda şartnameye hüküm konulur.

AVDA KULLANILACAK SİLAHLAR

1. Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, küçük memeli av hayvanı ve

kuş avında yivsiz, diğer büyük av ve yaban hayvanlarının avında ise çapı asgari 6,5

mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok ve yay kullanılır.

2. Yaban domuzu ve karaca avında yivli veya 12, 16 ve 20 çapındaki yivsiz av

tüfekleriyle tek kurşun kullanılır

3. Ava eşlik eden görevli, yerli avcının kimlik ve av silah taşıma ruhsatını; yabancı avcının

kimlik, pasaport ya da ülkemizce kabul edilen kimlik belgelerinden biri ile av silah ve

teçhizatını kontrol eder. İlgililer de bunun uygulanmasını sağlar.

4. Sıfırlama ve deneme-kontrol atışları, yerleşim yerlerinin dışındaki tehlikeli durumlar

oluşturmayacak yer ve zamanda yapılır.

5. Yabancı avcılar; izin belgesinde belirtilen seri numaralı silah; yabancı avcıların

dışındaki avcılar ise ibraz edilen ruhsatın dışındaki başka bir silahla avlanamaz. Bu

durumda belge iptal edilir ve mevzuat hükümleri uygulanır.