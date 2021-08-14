2021 VCT Aşama 3 EMEA bölgesi Playoff maçları kaldığı yerden devam ediyor!

Dün teknik aksaklıklar yüzünden ertelenen 2021 VCT Aşama 3 EMEA bölgesi Playoff maçları başlıyor! #OXGHELAL #SMBWIN #VCT

Dün teknik aksaklıklar yüzünden bugüne ertelenen 2021 VCT Aşama 3 EMEA bölgesi Playoff maçları kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimizden Oxygen Esports 1 - 0 gerideyken ve bir diğer diğer temsilcimiz SuperMassive Blaze 1 - 0 öndeyken teknik aksaklık yaşandı. Bu aksaklık yüzünden maçlar bugüne ertelendi ve temsilcilerimiz birkaç dakika sonra rakipleri ile çarpışacak!

Dün 2021 VCT Aşama 3 EMEA bölgesi Playoff maçlarında neler olmuştu?

Dün saat 18.00'de başlayan playoff maçlarında iki Türk temsilcimiz Oxygen Esports ve SuperMassive Blaze, rakipleri sırasıyla G2 ve FunPlus Phoenix ile maçlarına devam ederken sunucu kaynaklı bir sorun yüzünden oyundan birkaç kez bağlantı hatası yaşadılar. İlk kopmanın ardından kurallara göre round tekrarı yapılmadı ve hem Türk hem de diğer ülkelerden espor toplulukları #JUSTICE4TURKEY etiketi altında bu karara tepkisini dile getirdi.

Riot Games ve hakemleri tarafından yapılan açıklamada serilerin yarına ertelendiği söylendi.

Dün yaşanılan olayların tüm detaylarına tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Bugün oynanacak maçlar

Saat 14.00: G2 vs Oxygen Esports

saat 15.00 (tahmini): SuperMassive Blaze vs FunPlus Phoenix

Saat 16.00: [G2 vs Oxygen kazananı] vs Team Liquid

Saat 17.00: [SMB vs FPX kazananı] vs Forze

Kaynak: Playerbros