2021 Survivor Melis kimdir? Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melis Sezer hangi sporla uğraşıyor?

Ekranların en sevilen yarışması Survivor 2021 hız kesmeden devam ediyor! Performansıyla ilgi çeken isimlerden biri de Survivor Ünlüler'den Melis' Peki, Survivor Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kaç yaşında ve nereli? Melis Sezer hangi sporla uğraşıyor?

Survivor 2021 Ünlüler takımının performansıyla dikkat çeken isimlerinden biri de Melis Sezer. Geçen hafta performans sıralamasında üst sıralarda olan ve takımına Steven ile çıktığı bayrak yarışında galibiyet getiren Survivor Melis Sezer sosyal medyada gündem oldu. Peki, 2021 Survivor Melis kimdir? Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melis Sezer hangi sporla uğraşıyor?

SURVİVOR MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, Türk milli tenis oyuncusudur. 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Sezer 27 yaşındadır. Genç sporcu Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Survivor Melis Sezer instagram hesabında kendinden şöyle bahsediyor:

"Herkese merhaba, ben Melis Sezer!

Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor'da!

2021 Survivor'ında; azmimi, inancımı ve cesaretimi göstermek için ünlüler takımında karşınızdayım. Beni yetiştiren aileme, bana güvenen destekçilerime ve memleketim İzmir'e yakışır şekilde mücadele edeceğim.

Bana bugüne kadar gösterdiğiniz ve bugünden sonra göstereceğiniz destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum, Survivor'da görüşmek üzere!"