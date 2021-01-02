2021 Survıvor fragman izle! 2021 Survıvor yarışmacıları kimler? Survıvor ne zaman başlayacak?
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2021 Survıvor fragman izle! 2021 Survıvor yarışmacıları kimler? Survıvor ne zaman başlayacak?

02.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:56
2021 Survıvor fragman izle! 2021 Survıvor yarışmacıları kimler? Survıvor ne zaman başlayacak?

2020 Survıvor büyük merakla izlenmiş ve oldukça beğinilmişti. 2021 Survıvor fragman izle! 2021 Survıvor yarışmacıları kimler? Survıvor ne zaman başlayacak?

Her biribirinden yetenekli yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği 2021 Survıvor fragman izle! 2021 Survıvor yarışmacıları kimler? Survıvor ne zaman başlayacak?

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her sezon büyük merakla beklenen Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Survıvor yarışmacıları haberimizde yer almaktadır.

SURVIVOR YARIŞMACILARI

Batuhan Karacakaya

Öykü Karayel,

Cemal Hünal

İsmail Balaban

Çağrı Atakan

2021 SURVIVOR FRAGMAN İZLE!

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