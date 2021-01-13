2021 Ramazan Bayram ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınır?

Millî, dinî veya özel olarak önemi olan ve kutlanan gün veya günler olan Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri! 2021 Ramazan Bayram ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Müslümanlar için önemli olan iki dini bayramı vardır. Bunlar; Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramıdır. 2021 Ramazan Bayram ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan Ayı, 13 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı'nın 1. günü. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Perşembe gününe denk gelmektedir. 3 sürecek Bayram, Cumartesi günü bitmektedir.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı 1. gününe denk gelmektedir. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın 1. günü Salı gününe denk gelmektedir. Cuma günü Kurban Bayramı'nın son günü olmaktadır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.