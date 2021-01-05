2021 polis maaşı ne kadar? Zamlı güncel polis memuru maaşı kaç tl oldu?

TÜİK tarafından enflasyon değerlerinin açıklanmasıyla birlikte 2021 güncel memur maaşları da açıklandı. Buna göre 2021 yılındaki zamlı polis memuru maaşları belli oldu. Peki 2021 polis maaşı ne kadar oldu? Güncel polis memuru maaşı kaç tl?

Son dakika yapılan açıklamaya göre zamlı memur maaşları belli oldu. Vatandaşlar zamlı memur maaşlarını merak ediyor. Peki polis maaşı kaç tl oldu? Zamlı polis memuru maaşları ne kadar?

POLİS MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından polis maaşı merak edildi. 2021 polis memuru zamlı maaşı 6.859 tl oldu. Bir önceki dönem polis memuru maaşları 6.388 tl idi. Yeni zamlı maaş ile birlikte yeni miktar 6.859 tl oldu.

GEÇEN SENE OCAK AYINDAKİ POLİS MAAŞLARI NE KADARDI?

8/1 derecesinde mesleğe yeni başlamış polis memuru Ocak 2020 itibariyle 5 bin 950 TL civarında maaş aldı.

6/3 derecesinde 5 yıl deneyimli polis aylığı 2020 'un ilk 6 ayında 6 bin 200 TL civarında ödenecek.

4/2 derecesinde 10 yıl deneyimli emniyet personeli aylığı 6 bin 350 TL seviyesinde olacak.

2/1 derecesinde 15 yıl deneyimli personelin maaşı 2020 6 bin 500 TL civarındadır.

1/3 derecesinde 20 yıl deneyimli polis aylığı 2020 6 bin 600 TL seviyesindedir.

1/4 derecesinde 25 yıl deneyimli polis maaşı 2020 6 bin 700 TL seviyesindedir.

2021 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI

Vali 2021 zamlı memur maaşı : 14.835 tl

Genel Müdür 2021 zamlımemur maaşı : 14.914 tl

Şube Müdürü (Lisans) 2021 zamlı memur maaşı : 7.839 tl

Memur (Lisans) 2021 zamlı memur maaşı : 4.841 tl

Öğretmen 2021 zamlı memur maaşı : 6.049 tl

Kaymakam 1. sınıf 2021 zamlı memur maaşı : 13.648 tl

Başkomiser 2021 zamlı memur maaşı : 7.833 tl

Polis memuru 2021 zamlı memur maaşı : 6.859 tl

Uzman doktor 2021 zamlı memur maaşı : 9.314 tl

Hemşire (Lisans) 2021 zamlı memur maaşı : 5.868 tl

Mühendis 2021 zamlı memur maaşı : 8.001 tl

Teknisyen (Lise) 2021 zamlı memur maaşı : 5.038 tl

Araştırma görevlisi 2021 zamlı memur maaşı : 7.596 tl

Vaiz 2021 zamlı memur maaşı : 6.285 tl

Avukat 2021 zamlı memur maaşı : 7.639 tl

En düşük memur maaşı (Eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2021 zamlı memur maaşı : 4.542 tl