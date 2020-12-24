2021 Öğretmen atamaları ne zaman? MEB 2021 Öğretmen Atama Takvimi

Öğretmen adayları, MEB Personel alımları gibi 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusunu da sıkça araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde 2021 öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan, öğretmen atama takvimini açıklaması bekleniyor. Peki 2021 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

2020 KPSS sınavına giren adayların büyük bir çoğunluğu öğretmen adaylarından oluşuyor. Her branşta öğretmenlik için KPSS'ye giren öğretmen adayları, devlet kurumlarında öğretmen olma hayaliyle 2021 öğretmen atamaları ne zaman olacak diye bekliyorlar. Son günlerde en çok araştırılan konulardan biri olan öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre 2021 Öğretmen atamaları ne zaman olacak?

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN OLACAK?

Öğretmen adayları, 2021 atamalarını beklerken Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene atama olacak mı olmayacak mı sorusunu merak etmeye başladı. 2021 öğretmen ataması olacak mı? sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" diyerek yeşil ışık yaktı. 2021 Öğretmen Atama Takvimi binlerce kişi tarafından bekleniyor, fakat MEB henüz bir açıklama yapmadı. 2021 MEB Öğretmen Atama Takvimi açıklandığı zaman haberimizde detaylı bilgi vereceğiz.

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2021 yılında atanmayı bekleyen öğretmenler 2020'de kaç öğretmen atandı sorularını soruyorlar. 2020 yılında 60 ayrı branşta öğretmen atamaları yapıldı. 50 taban puanıyla yapılan atamalarda binlerce öğretmen atandı. Örnek verecek olursak;Sınıf öğretmenliği ataması 2831, Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801, İngilizce öğretmeni ataması 1739, Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518 ve İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.