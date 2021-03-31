2021 ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2021 ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2021 ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınavının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde yapıldı. Sınava katılım sağlayan on binlerce aday ise şimdi sonuçlara odaklandı. YÖKDİL sonuç tarihini duyurular ekranında paylaştı. Peki, 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınavının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde yapıldı. Sınava katılım sağlayan on binlerce aday ise şimdi sonuçlara odaklandı. YÖKDİL sonuç tarihini duyurular ekranında paylaştı. Peki, 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylart haberimizde...

YÖKDİL 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart'ta uygulandı.

ÖSYM, YÖKDİL sonuçlarının 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler, adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir.

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.

Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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