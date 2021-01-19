2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimi kapsamında yer alan sınavlardan biri olan MSÜ sınav takvimi merak edilen konular arasında yerini aldı. ÖSYM sınav takvimi açıklandığından beri en çok merak edilen konulardan biri de Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihleri oldu. Peki, 2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları başladı mı?