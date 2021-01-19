2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimi kapsamında yer alan sınavlardan biri olan MSÜ sınav takvimi merak edilen konular arasında yerini aldı. ÖSYM sınav takvimi açıklandığından beri en çok merak edilen konulardan biri de Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihleri oldu. Peki, 2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları başladı mı?
Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin 2021 sınav takvimini açıklamasının ardından MSÜ başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Adaylar tarafından merakla beklenen MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
MSÜ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Sınava katılmak isteyen adayların merakla beklediği ve sınava dair tüm bilgilerin yer aldığı MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerini her yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile seçiyor. 2021 yılı MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Toplamda 135 dakika süren MSÜ aday belirleme sınavında öğrenciler, 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu çözecek. Sınavda toplam 120 soru yer alacak.
2021 MSÜ SINAV BAŞVURULARI TARİHİ
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bu yıl 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihlerini kaçıran ya da başvururken sorun yaşayan öğrenciler 3 Mart 2021 tarihinde geç başvuru yapabilecek.