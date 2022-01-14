2022 MasterChef birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı saatler sonra belli olacak. Heyecandolu ve kıyasıya mücadelelerin ardından bir sezonun daha sonuna gelindi. Masterchef izleyicileri, 2021 MasterChef birincisi kim oldu? 2022 MasterChef birincisi kim oldu? 2022 MasterChef şampiyonu kim oldu? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2021 yılında yani geçen sezon MasterChef birincisi kim oldu? 2022 MasterChef birincisi kim oldu? 2022 MasterChef şampiyonu kim oldu? Detaylar haberimizde...

2021 MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının yeni sezona başlaması ile birlikte geçen sene Masterchef birincisi merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kazanan Barbaros ile Serhat'ın karşılaştığı tabaklarla kazanan isim Serhat oldu.

2021 Masterchef birincisi

2022 MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Finale yükselen Eren ve Hasan'ın 13 Ocak final puan durumu 3. oyunun sonunda şu şekildedir:

Eren: 65 Puan

Hasan: 59 puan

Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7 , Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

2022 Masterchef birincisi

2022 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Masterchef'te 2022 şampiyonu Hasan mı, Eren mi olacak. Bu akşam saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak final bölümünde 2 yarışmacı 3 oyun oynayacak ve daha sonra canlı yayında ise 2022 Masterchef şampiyonu belli olacak.

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