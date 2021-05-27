2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek
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2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek

2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek
Playerbros - Haberler | Gamegar

Çin üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

2021 League of Legends Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak şehir Riot Games tarafından açıklandı. Geçtiğimiz yıl Çin'in kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası bu sene Shenzhen şehrinde düzenlenecek. Böylelikle üst üste ikinci yıl Çin en önemli espor turnuvalarından birine ev sahipliği yapmış olacak.

Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu yıl 2021 Dünya Şampiyonası'yla eğlencenin ve sporun sınırlarını zorlamanın yanı sıra önümüzdeki 10 yılın LoL Esporu'nu şekillendirecek olmak bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Shenzhen, içinde barındırdığı binlerce yüksek teknoloji şirketi ve girişimlerle Çin'in en rekabetçi ve yenilikçi şehri. Dolayısıyla buranın final karşılaşmalarımızı gerçekleştirmek için mükemmel bir yer olduğunu düşündük,"

2021 Dünya Şampiyonası Finali, 6 Kasım tarihinde Çin'in önde gelen yenilik ve teknoloji merkezi Shenzhen'deki Universiade Sports Centre'da gerçekleşecek. 60 bin kapasiteli stadyum ayrıca Çin Süper Ligi'nde mücadele eden profesyonel futbol takımı Shenzhen F.C.'ye de ev sahipliği yapıyor. Shenzhen, Çin'in beşinci en büyük şehri ve Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen finans merkezi konumunda. Şehir ayrıca dört önemli endüstrisi olan teknoloji, finans, lojistik ve kültürle öne çıkıyor.

Geçmişte Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan şehirler

2014 — Seul/Dünya Kupası Stadyumu

2016 — New York/Madison Square Garden

2017 — Pekin/Ulusal Stadyum

2018 — Incheon(Güney Kore) Munhak Stadyumu

2019 — Paris/AccorHotels Arena

2020 — Şanghay Stadyumu(Çin)

Kaynak: Playerbros

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