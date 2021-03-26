2021'in projeleri kamuoyuyla paylaşılacak
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2021'in projeleri kamuoyuyla paylaşılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2021'in projeleri kamuoyuyla paylaşılacak

'Kültür ve Sanat Kenti İzmit' sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesi, 2021 yılının projelerini kamuoyuyla paylaşacak.

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'Kültür ve Sanat Kenti İzmit' sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesi, 2021 yılının projelerini kamuoyuyla paylaşacak.

İzmit Belediyesi, '2021 Kültür Lansmanı' ile 2021 yılının projelerini 2 Nisan Cuma günü görücüye çıkarıyor. İzmit Belediyesi, 2021 yılı kültür ve sanat projelerinin tanıtılacağı lansmanda, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen projeleri ve yeni dönemde yapılması planlanan çalışmaları kamuoyuyla paylaşacak. İzmit Belediyesi Kütüphanesi, Atatürk Evi, Hulusi Kentmen Evi, Leyla Hanım Filmi, İzmit Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri" Projesi ve Tarihi İzmit Evleri gibi bugüne dek yapılmış birçok projenin ön gösterimiyle başlayacak olan İzmit Belediyesi, 2021 Kültür Lansmanı'nda kamuoyuna yeni projeler anlatılacak.

2021 Yılı Kültür Lansmanı 2 Nisan Cuma günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de yapılacak. Pandemi nedeniyle vatandaşlar lansmanı canlı yayınlardan takip edebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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