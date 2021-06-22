2021'in ilk yarısında en çok tweet atılan oyunların listesi!
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2021'in ilk yarısında en çok tweet atılan oyunların listesi!

2021'in ilk yarısında en çok tweet atılan oyunların listesi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Twitter, 2021'in ilk yarısında oyun ve e-spor hakkındaki verilerini açıkladı. Video oyunları hakkında en çok tweet atan ülkeler hangileri? Twitter'da en çok konuşulan oyunların listesi!

Twitter, Ocak-Haziran ayı arasında espor sektörüne yönelik verilerini kullanıcılarıyla paylaştı. Bununla birlikte, oyun sektörü ve diğer konular açısında tartışma konusu olan Hindistan listede 7. sırada yer alıyor.

Nüfus olarak diğer ülkelere nazaran düşük seviyede olan Japonya, sosyal medyada oldukça aktif görünüyor. Ocak 2021 ve Haziran 2021 arasında Twitter'da oyun hakkında en çok konuşan ülke olmayı başaran Japonya'da oyun sektörünün oldukça gelişmiş olduğunu da söylememiz gerek. Listedeki diğer ülkeler ve sıralamaları ise şu şekilde:

TWITTER'DA OYUN HAKKINDA EN ÇOK KONUŞAN ÜLKELER

  1. Japonya
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Kore
  4. Brezilya
  5. Tayland
  6. Filipinler
  7. Hindistan
  8. Birleşik Krallık
  9. Fransa
  10. ispanya
2021'in ilk yarısında en çok tweet atılan oyunların listesi!

Espor tartışmaları hâlâ öncelik olarak League of Legends ve Valorant gibi oyunlar üzerinden dönüyor gibi gözükebilir. Ancak, 2021'in ilk yarısında Riot Games'in bu oyunları listede yer almıyor. İşte 2021'in ilk yarısında en çok konuşulan oyunlar!

TWITTER'DA 2021'İN İLK YARISINDA EN ÇOK KONUŞULAN OYUNLAR

  1. Genshin Impact
  2. Apex Legends
  3. Ensenmble Stars!
  4. Final Fantasy
  5. Animal Crossing
  6. Knives Out
  7. Fortnite
  8. Monster Hunter
  9. Fate/Grand Order
  10. Minecraft
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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