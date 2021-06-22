2021'in ilk yarısında en çok tweet atılan oyunların listesi!

Twitter, 2021'in ilk yarısında oyun ve e-spor hakkındaki verilerini açıkladı. Video oyunları hakkında en çok tweet atan ülkeler hangileri? Twitter'da en çok konuşulan oyunların listesi!

Twitter, Ocak-Haziran ayı arasında espor sektörüne yönelik verilerini kullanıcılarıyla paylaştı. Bununla birlikte, oyun sektörü ve diğer konular açısında tartışma konusu olan Hindistan listede 7. sırada yer alıyor.

Nüfus olarak diğer ülkelere nazaran düşük seviyede olan Japonya, sosyal medyada oldukça aktif görünüyor. Ocak 2021 ve Haziran 2021 arasında Twitter'da oyun hakkında en çok konuşan ülke olmayı başaran Japonya'da oyun sektörünün oldukça gelişmiş olduğunu da söylememiz gerek. Listedeki diğer ülkeler ve sıralamaları ise şu şekilde:

TWITTER'DA OYUN HAKKINDA EN ÇOK KONUŞAN ÜLKELER

Japonya Amerika Birleşik Devletleri Kore Brezilya Tayland Filipinler Hindistan Birleşik Krallık Fransa ispanya

Espor tartışmaları hâlâ öncelik olarak League of Legends ve Valorant gibi oyunlar üzerinden dönüyor gibi gözükebilir. Ancak, 2021'in ilk yarısında Riot Games'in bu oyunları listede yer almıyor. İşte 2021'in ilk yarısında en çok konuşulan oyunlar!

TWITTER'DA 2021'İN İLK YARISINDA EN ÇOK KONUŞULAN OYUNLAR