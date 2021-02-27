2021'in En İyi Oyunları – Şimdiye kadar en başarılı çıkış yapanlar

2021, dokuzuncu nesil konsolların ilk tam yılı olacak. En azından teoride, mağazalarda Sony ve Microsoft donanımlarının mevcudiyeti göz önüne alındığında, 2021'de piyasaya sürülen video oyunlarının çoğunun hem son hem de güncel sürümlerde mevcut olan çapraz nesil oyunlar olması muhtemel. Oldukça önem arz eden bu yılda çıkmış oyunları listelediğimiz "2021'in en iyi oyunları" yazımız ile karşınızdayız.

Her zaman olduğu gibi, en çok beklenen oyunların çoğu 2021'in 3. ve 4. çeyreklerinde piyasaya sürülecek (ertelenmezse), ancak ilkbaharda birkaç büyük hit de yayınlanacak ve bu yılın başlangıcı da fena değildi. Şimdi yılın geri kalanının nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Şimdiye kadar en başarılı çıkış yapan 2021'in en iyi oyunları

Hitman 3

Çıkış: 20 Ocak

Platformlar: Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/ S, Nintendo Switch

Kaynak: Playerbros