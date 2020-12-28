2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı duası, sözleri ve mesajları! Hicri yılbaşı hangi gün olacak?

İslam aleminin sene dönümü olan hicri yılbaşının ne zaman olacağı merak ediliyor. 2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı duası, sözleri ve mesajları! Hicri yılbaşı hangi gün olacak? Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı ne zaman? İşte, 2020 Diyanet takvimi!

Diyanet tarafından Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen aşure günü ve Peygamber efendimizin "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayının başlangıç bitiş tarihleri belli oldu. ? Aşure günü tarihi ne zaman? ? Muharrem ayı tarihi ne zaman? Hicri Yılbaşı ne zaman?

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.

2021 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

2021 yılında Muharrep Ayı, 9 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Bu ay, 7 Eylül 2021 tarihinde ise sona erecek.

2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Muharrem Ayı'nın ilk günü hicri yılbaşıdır. Bu tarih ise 9 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Âşûrâyı on sayısı ile ilgili olan aşr ve âşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türemiş Arapça bir kelime kabul edenler olduğu gibi, bu dilde "fâûlâ" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbrânîce'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat âlimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününe denk gelecek.

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 18 Ağustos 2021 idrak edilecek.